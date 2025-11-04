Seat hat im Stammwerk im spanischen Martorell eine neue PXL-Presse in Betrieb eingeweiht. Derzeit werden mit den Pressen bereits Teile für die aktuellen Serienmodelle gestanzt - ab 2026 dann auch für den Cupra Raval und VW ID. Polo. Die aus sechs Pressen bestehende Pressenstraße soll zur Produktion von bis zu vier Millionen Karosserieteilen pro Jahr für die kommenden Elektro-Kleinwagen eingesetzt werden, wie Seat mitteilt. Nach 40 Monaten Entwicklungs- ...

