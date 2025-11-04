© Foto: Gene J. Puskar - AP

Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen verschiebt seine Quartalszahlen wegen einer unklaren Wertminderung - und die Aktie bricht zweistellig ein.Beyond Meat hat erneut für Turbulenzen an der Wall Street gesorgt. Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen hat die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen überraschend um eine Woche verschoben - und damit einen massiven Kursrutsch ausgelöst. Die Aktie verlor am Montag 16 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es mehr Zeit benötige, um eine "wesentliche, nicht zahlungswirksame Wertminderung" auf langfristige Vermögenswerte zu berechnen. Die Bilanzvorlage soll nun am 11. November erfolgen, ursprünglich war sie für den 4. …