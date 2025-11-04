Samsung Epis Holdings wird ab 24. November 2025 an der Korea Exchange (KRX) gehandelt

Samsung Epis Holdings wird sich darauf konzentrieren, neue Wachstumstreiber der nächsten Generation zu erschließen und die Geschäftsstrategien seiner Tochterunternehmen Samsung Bioepis und ein neues Unternehmen unter dem Dach von Samsung Epis Holdings zu optimieren

Samsung Bioepis wird sein Biosimilar-Geschäft weiterhin als 100%ige Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings betreiben, während sich das neue Tochterunternehmen unter Samsung Epis Holdings auf die Entwicklung von Biotechnologieplattformen der nächsten Generation konzentrieren wird

Samsung Epis Holdings Co., Ltd. hat heute ihre Gründung als neue Investment-Holdinggesellschaft bekannt gegeben, nachdem Samsung Bioepis Co., Ltd. von Samsung Biologics (KRX: 207940.KS) abgespalten wurde. Samsung Epis Holdings wird ab 24. November 2025 an der Korea Exchange (KRX) gehandelt, nachdem am 14. November 2025 ein neues Tochterunternehmen gegründet wurde. Samsung Bioepis wird sein Biosimilar-Geschäft weiterhin als 100%ige Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings betreiben.

Kyung-Ah Kim wird als President und Chief Executive Officer (CEO) von Samsung Epis Holdings fungieren, wobei sie dieses Amt zusätzlich zu ihrer derzeitigen Rolle als President und CEO von Samsung Bioepis übernimmt. "Die neue Investment-Holdinggesellschaft wird sich darauf konzentrieren, das langfristige Wachstum des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften durch neue Investitionsmöglichkeiten im Bereich Biotechnologie zu sichern, wobei wissenschaftliche Innovation weiterhin die Grundlage unserer Wertschöpfung bleibt. Unterdessen wird Samsung Bioepis dafür sorgen, dass die kontinuierliche Entwicklung, Herstellung und Lieferung qualitativ hochwertiger Biosimilars für Patienten weltweit gesichert ist", sagte Kyung-Ah Kim, President und CEO of Samsung Epis Holdings. "Durch die Schaffung einer unabhängigen Entscheidungsstruktur sehen wir Potenzial für weiteres Wachstum und Investitionen. Im Rahmen unseres Biosimilar-Geschäfts haben wir Fähigkeiten angehäuft, die uns bei der Sicherung von therapeutischen Technologien der nächsten Generation voranbringen. Wir gehen davon aus, dass sich durch die Abspaltung mehr Gelegenheiten bieten werden, Wachstumstreiber der nächsten Generation zu erschließen."

Samsung Epis Holdings Co., Ltd.

Samsung Epis Holdings, eine Investment-Holdinggesellschaft für Biopharmazeutika und Biotechnologie, wird die Geschäftsstrategien ihrer Tochtergesellschaften optimieren und den Unternehmens- und Aktionärswert durch vorausblickende Forschung und Entwicklung sowie durch Investitionen maximieren. Samsung Epis Holdings wird eine fokussierte Wachstumsstrategie umsetzen, die darauf ausgerichtet ist, Ressourcen effizient und effektiv einzusetzen sowie die Geschäftsstrategien und Plattformen der beiden Tochtergesellschaften zu stärken.

Die neue Tochtergesellschaft

Die neue Tochtergesellschaft unter Samsung Epis Holdings wird Biotechnologie-Plattformen der nächsten Generation entwickeln, die auf verschiedene Modalitäten abzielen, um zukünftige Wachstumstreiber über das Biosimilar-Geschäft hinaus zu identifizieren und Innovationen voranzutreiben. Die neue Tochtergesellschaft wird sich darauf konzentrieren, hochskalierbare Schlüsseltechnologien in Plattformen umzuwandeln und diverse neue Arzneimittelkandidaten zu entdecken, einschließlich gemeinsamer Entwicklungen mit globalen Pharmaunternehmen.

Weitere Informationen über Samsung Epis Holdings und ihre neue Tochtergesellschaft finden Sie unter: https://www.samsungepisholdings.com/en/

Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wird sich weiterhin auf sein Kerngeschäft konzentrieren, einschließlich Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Vermarktung von biologischen Arzneimitteln. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat Samsung Bioepis mit 11 zugelassenen und weltweit verfügbaren Biosimilars das am schnellsten fortschreitende Biosimilar-Portfolio der Branche aufgebaut. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 1,5377 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 435,4 Milliarden KRW. Samsung Bioepis wird sich auf die Stärkung seiner Entwicklungskapazitäten konzentrieren und strebt langfristig an, mehr als 20 Biosimilars zu sichern. Samsung Bioepis hat bereits den Zugang zu biologischen Arzneimitteln in den Bereichen Immunologie, Onkologie, Augenheilkunde, Hämatologie und Nephrologie ermöglicht und expandiert in weitere Therapiegebiete, um den ungedeckten Bedarf von Patienten zu decken. Weitere Informationen über Samsung Bioepis finden Sie unter: www.samsungbioepis.com. Folgen Sie Samsung Bioepis auf Social Media LinkedIn, X.

