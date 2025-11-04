Hamburg (ots) -- Tchibo bietet mit "Tchibo Travel" vielfältige Urlaubsangebote mit exklusiven Vorteilen auf tchibo-travel.de.- Starke Partnerschaft mit dem renommierten Veranstalter Berge & Meer garantiert Qualität und Service bei sämtlichen Reisen weltweit.- Zum Start sechs kuratierte Reisehighlights, darunter Fernreisen, Aktivreisen und Naturerlebnisse sowie eine Flusskreuzfahrt, jeweils mit einem besonderen Tchibo Vorteil.- Regelmäßige Tchibo Travel Highlight-Aktionen bieten künftig mehrmals im Jahr außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu attraktiven Konditionen.Tchibo kehrt mit "Tchibo Travel" in das Reisesegment zurück. Über tchibo-travel.de können Kundinnen und Kunden ab sofort vielfältige Urlaubsangebote mit besonderen Vorteilen buchen.Strategischer und zugleich exklusiver Partner ist Berge & Meer, einer der führenden deutschen Reiseveranstalter. Während Tchibo als Reisemittler auftritt, übernimmt Berge & Meer Organisation, Abwicklung und Kundenservice. Damit nutzt Tchibo die Expertise eines starken Partners und kann ohne eigenen Reiseveranstalterbetrieb ein breites, qualitativ hochwertiges Reiseportfolio anbieten.Das neue Modell setzt auf Ressourceneffizienz und schnelle Markteinführung: Die Plattform tchibo-travel.de wird exklusiv von Berge & Meer betrieben, während Tchibo die Vermarktung und Kundenansprache übernimmt. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Reisende von einem Portfolio von rund 3.000 Reisen, und von regelmäßigen, speziell für Tchibo Travel kuratierten Highlight-Aktionen, die mehrmals im Jahr besondere Angebote mit einem exklusiven Tchibo Vorteil bieten. Zum neuen Reiseportfolio gehören beispielsweise Rund- und Aktivreisen, Badereisen, Familienreisen, Städtereisen oder Hochseekreuzfahrten mit vom NABU als nachhaltig bewerteten Reedereien.Exklusive Reisemomente nur bei Tchibo TravelZum Start präsentiert Tchibo Travel sechs ausgewählte Reisehighlights, die im November ausschließlich über tchibo-travel.de buchbar sind. Jede dieser Reisen bietet einen besonderen Tchibo Vorteil, sei es ein Preisnachlass oder eine inkludierte Zusatzleistung.China - Laos - Thailand: KombinationsreiseDiese außergewöhnliche, komplett neu konzipierte Fernreise führt durch drei faszinierende Länder Südostasiens, in denen Reisende beeindruckende Kontraste zwischen Kultur und Natur erleben. Tchibo Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab 2.799 EUR statt 3.299 EUR pro Person)Kenia: Safari & BadenEin Abenteuer für Naturliebhaber: Zwischen entspannten Badeaufenthalten am Indischen Ozean gibt es spannende Safari-Tage in Kenias Nationalparks. Tchibo Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab 1.899 EUR statt 2.399 EUR pro Person)Rhein-Flusskreuzfahrt bis StraßburgTchibo Kunden können mit MS COMPASS OPERA gemütlich über den Rhein schippern, vorbei an Weinbergen und historischen Städten, und dabei den Komfort eines Premium-Schiffes mit All Inclusive genießen. Tchibo Vorteil: 100 EUR Preisersparnis pro Person auf alle TerminePortugal: Aktivreise mit RadAuf zwei Rädern entlang Portugals Traumküste: Entlang der Algarve geht es mit dem Rad vom südwestlichsten Punkt Europas, dem Cabo de São Vicente, bis nach Vila Real de Santo António an der Grenze zu Spanien. Für eine unbeschwerte Tour sorgt der inkludierte Gepäcktransfer. Tchibo Vorteil: Aktionspreis ab 999 EUR statt 1.199 EUR pro PersonSchweden: RundreiseEin Naturerlebnis zwischen malerischen Seenlandschaften, imposanten Wäldern und charmanten Kleinstädten: Auf dieser Rundreise mit festem Hotel in Värnamo, erleben Tchibo Kunden Südschweden bei abwechslungsreichen Tagesausflügen von seiner schönsten Seite, inklusive Elche streicheln und Besuch einer Zuckerstangenbäckerei. Tchibo Vorteil: Zeitlich exklusiv im November nur bei Tchibo Travel buchbar, der Einzelzimmerzuschlag entfälltBoat & Bike HollandPer Schiff und E-Bike können Tchibo Reisende von Amsterdam aus das Land der Windmühlen entdecken: komfortabel, aktiv und typisch niederländisch. Tchibo Vorteil: E-Bike-Leihfahrrad im Wert von 255 EUR pro Person für den gesamten Aufenthalt inklusive"Mit Berge & Meer arbeiten wir mit einem erfahrenen Partner zusammen, der für Qualität, Service und ein breites Reiseportfolio steht", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen bei Tchibo. "Damit können wir unseren Kundinnen und Kunden inspirierende Reiseerlebnisse bieten, mit allen Vorteilen, die sie von Tchibo erwarten.""Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme unserer langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft", sagt Berge & Meer Geschäftsführer Marcel Mayer.Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6150953