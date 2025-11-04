Olpe (ots) -Mit sinkenden Temperaturen und kürzeren Tagen hält der Winter Einzug. Während im Haus für Wärme gesorgt wird, bleibt der Außenbereich oft unbeachtet. Doch genau hier kann Frost große Schäden anrichten. Hausbesitzer sollten daher frühzeitig handeln und Garten, Terrasse sowie Außenleitungen winterfest machen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Eine praktische Lösung bieten frostsichere Außenwandarmaturen wie die POLAR II von SCHELL: Sie entleeren sich nach dem Schließen automatisch und schützen Leitungen zuverlässig vor dem Einfrieren.Der erste Frost kommt oft schneller als gedacht und wer jetzt nicht vorsorgt, riskiert erhebliche Schäden im Außenbereich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das jedoch leicht verhindern. Empfindliche Pflanzen sollten rechtzeitig geschützt oder ins frostfreie Winterquartier gebracht werden. Besonders frostgefährdet sind außerdem wasserführende Systeme im Freien - dazu zählen Außenleitungen und Zapfstellen. Gefriert das verbliebende Wasser in den Leitungen oder Armaturen, dehnt es sich aus und kann erhebliche Schäden verursachen. Deshalb gilt: Außenleitungen und Zapfstellen frühzeitig absperren und vollständig entleeren, Gartenschläuche leeren und einlagern sowie automatische Bewässerungsanlagen außer Betrieb nehmen.Komfortable Lösung: Frostsichere Auslaufarmaturen entleeren sich automatischWer sich den Aufwand für das manuelle Absperren und Entleeren von Außenleitungen ersparen möchte, sollte auf moderne Außenwandarmaturen wie die POLAR II von SCHELL setzen. Eine clevere Funktion sorgt dafür, dass sich die Armatur automatisch entleert: Sobald die Außenwandarmatur POLAR II geschlossen wird, öffnet sich das innenliegende Belüftungsventil und entleert automatisch die gesamte Armatur, sodass keine Frostschäden entstehen können. Trotz der automatischen Funktion empfiehlt sich eine kurze Sichtkontrolle vor Winterbeginn: Der Schlauch sollte entfernt, die Belüftungsöffnung überprüft und die Armatur einmal kurz geöffnet werden, damit der Entleerungsmechanismus zuverlässig aktiviert wird.Vandalismus und Wasserdiebstahl vorbeugenNicht nur Frost, auch Vandalismus oder unberlaubte Wasserentnahme stellen im Außenbereich eine potenzielle Gefahr dar - besonders an öffentlich zugänglichen Stellen. Die clevere Kombination aus Außenwandarmatur POLAR II und dem abschließbaren COMFORT-Griff SECUR von SCHELL bietet hier einen zuverlässigen Schutz vor unbefugter Nutzung. Der abschließbare Griff ermöglicht die gezielte Freigabe der Wasserentnahme nur für berechtigte Personen mit dem passenden Schlüssel und schützt so zuverlässig vor Missbrauch. Denn unbefugtes Öffnen kann nicht nur zu erhöhtem Wasserverbrauch, sondern auch zu erheblichen Schäden und Gefahren führen - etwa durch überflutete Flächen und Vereisung bei Frost.Fazit: Mit einfachen Maßnahmen sicher durch den WinterWer Haus und Garten rechtzeitig auf den Winter vorbereitet, kann Schäden und Kosten vermeiden - mit wenigen gezielten Maßnahmen gelingt dies auch ohne großen Aufwand. Neben dem Schutz von Pflanzen, Wegen und Geräten ist ein wirksamer Frostschutz der Außenleitungen entscheidend. Mit einer frostsicheren Außenwandarmatur wie der POLAR II von SCHELL gelingt dies besonders effektiv und komfortabel: Sie entleert sich nach dem Schließen automatisch und sorgt so für einen zuverlässigen Schutz vor Frost. In Kombination mit weiteren einfachen Handgriffen schaffen Hausbesitzer so die besten Voraussetzungen für einen sicheren und stressfreien Start in die kalte Jahreszeit.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGBirgit Munz02761 - 8920birgit.munz@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/6150957