Wiesbaden (ots) -Wenn im November die Temperaturen sinken, die Tage kürzer werden und die Erkältungswelle anrollt, fragen sich viele: Wie kann ich mein Immunsystem stärken - am besten auf natürliche Weise? Eine Möglichkeit bietet die Osteopathie, die dazu beitragen kann, körpereigene Abwehrkräfte zu aktivieren und den Heilungsprozess bei Erkältungskrankheiten zu fördern, so der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V.Der Körper als Einheit - das Prinzip der OsteopathieDie Osteopathie betrachtet den Körper als eine funktionelle Einheit, in der alle Systeme miteinander verbunden sind. Ziel einer osteopathischen Behandlung ist es, Blockaden und Bewegungseinschränkungen im Gewebe zu lösen, die Durchblutung und den Lymphfluss zu verbessern und das vegetative Nervensystem zu harmonisieren. Gerade diese Prozesse spielen eine entscheidende Rolle für eine stabile Immunabwehr.Denn das Immunsystem ist ein fein abgestimmtes Netzwerk aus Organen, Geweben und Zellen, das den ständigen Austausch mit der Umwelt reguliert. Es entscheidet, welche Stoffe in den Körper aufgenommen und welche abgewehrt werden. Durch manuelle Diagnose und Behandlung, die die Beweglichkeit von Geweben, Organen und Gelenken verbessert, kann der Osteopath helfen: Eine gute Drainage und Versorgung der Gewebe hilft, Entzündungsprozesse zu regulieren und den Körper in seinem Gleichgewicht zu halten.Warum Osteopathie in der Erkältungszeit helfen kannViele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie nach osteopathischen Behandlungen seltener an Erkältungen leiden oder schneller wieder zu Kräften kommen. Erkältungen sind meist virale Infekte der oberen Atemwege, begünstigt durch trockene Heizungsluft, Stress oder Schlafmangel. Schleimhäute werden dadurch anfälliger für Krankheitserreger. DieOsteopathie kann auch hier präventiv wirken: Durch eine verbesserte Beweglichkeit des Brustkorbs und der Atemmechanik wird die Belüftung der Lunge gefördert, der Abtransport von Sekreten erleichtert und das Immunsystem entlastet.Auch bei Menschen mit wiederkehrenden Infekten - etwa häufigen Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen - lohnt sich der osteopathische Blick auf den ganzen Körper. Häufig stehen Beschwerden im Hals-Nasen-Ohren-Bereich mit Belastungen im Magen-Darm-Trakt oder der Lunge in Zusammenhang. Eine osteopathische Behandlung kann dann helfen, die funktionellen Verbindungen zwischen diesen Systemen wieder in Einklang zu bringen.Ganzheitlicher Ansatz für mehr WiderstandskraftEine osteopathische Behandlung ersetzt keine medizinische Therapie bei akuten Infekten, kann jedoch präventiv oder nach einer Erkrankung dazu beitragen, das Immunsystem zu stabilisieren und die Erholung zu fördern. Ergänzend empfiehlt sich eine gesunde Lebensweise: ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Phasen der Ruhe. Denn auch diese Faktoren beeinflussen das Immunsystem unmittelbar - über Hormone, Nerven und den Stoffwechsel. Bewegung beispielsweise fördert den Lymphfluss und unterstützt so den Abtransport von Abbauprodukten und Krankheitserregern.Fazit:Osteopathie kann einen wertvollen Beitrag leisten, um das Immunsystem in der Erkältungszeit zu stärken. Durch die ganzheitliche Betrachtung des Körpers, die Förderung der Gewebsgesundheit und die Unterstützung der körpereigenen Abwehrmechanismen trägt sie dazu bei, dass der Organismus widerstandsfähiger bleibt - sanft, effektiv und im Einklang mit der natürlichen Regulation des Körpers.Gut zu wissen:Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.Hintergrund:Als deutscher Bundesverband für Osteopathinnen und Osteopathen mit mehr als 6.900 Mitgliedern setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2,8 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.