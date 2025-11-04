Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG



04.11.2025 / 10:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.11.2025 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q3: Verhaltene Top Line-Entwicklung bei sichtbarer Kostenreduktion



LPKF hat am 30.10.2025 den Neunmonatsbericht vorgelegt und die Guidance bestätigt.



[Tabelle]



Q3-Top Line erwartet schwach, Kostenreduktion erfreulich: Im dritten Quartal ging LPKFs Top Line um 9,2% yoy zurück und entwickelte sich damit im Jahresvergleich schwächer als in H1. Dies lag in erster Linie an den Folgen der schwachen Q2- Auftragsentwicklung, die negativ von den Effekten der Zolldiskussionen geprägt war und zu Verzögerungen führte. Positiv stach dabei das Segment Welding hervor, welches die Umsätze gegenüber Q3/24 (3,2 Mio. EUR) auf 6,9 Mio. EUR mehr als verdoppelte. Dies lag einerseits an den niedrigen Vorjahreswerten aufgrund der schwachen Entwicklung im Automotive-Markt, andererseits jedoch an dem signifikanten Auftragsgewinn im Bereich Consumer Electronics. Die weiteren Segmente entwickelten sich operativ mit Ausnahme von Solar weitestgehend stabil. Die Erlöse gingen hier von 9,7 Mio. EUR in Q3/24 auf 3,6 Mio. EUR im abgelaufenen Quartal zurück und zeigen auch für den Neunmonatszeitraum eine negative Dynamik von -20,6% yoy. Neben ausbleibenden Solar-Großaufträgen aus Nordamerika machte sich auch der zunehmende Konkurrenzdruck in China bemerkbar, wo LPKF mit dem Allegro ESSENTIAL kürzlich ein kostengünstigeres Produkt auf den Markt gebracht hat, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ergebnisseitig spiegelte sich das Kosteneinsparungsprogramm wider und führte trotz nahezu konstanter Umsatzbasis in den ersten neun Monaten zu einer signifikanten Verbesserung des operativen Ergebnisses (adj. EBIT: -0,8 Mio. EUR; 9M/24: -5,6 Mio. EUR).



Anpassung unserer Prognosen für 2026ff.: Für das kommende Geschäftsjahr haben wir unsere Umsatzerwartung von zuvor 143,0 Mio. EUR auf nunmehr 130,0 Mio. EUR reduziert. Hintergrund ist eine spürbare Zurückhaltung im Solargeschäft, die einerseits auf die laufende technologische Umstellung hin zu Perowskit-Zellen mit entsprechender Investitionszurückhaltung und andererseits auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck im chinesischen Markt zurückzuführen ist. Zudem dürfte der Bereich Welding nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2025 aufgrund einer hochvolumigen Order aus dem Consumer Electronics-Bereich wieder auf ein normalisiertes Niveau zurückkehren. Positive Impulse erwarten wir hingegen aus dem LIDE-Geschäft, das sich weiterhin dynamisch entwickelt und regelmäßig Folgeaufträge aus dem vorhandenen Kundenkreis erzielt. Eine größere Bulk Order für die vollständige Ausstattung einer Halbleiterfabrik erachtet der Vorstand aus heutiger Sicht jedoch erst für das zweite Halbjahr als wahrscheinlich. Insgesamt rechnen wir daher für LPKF mit nur geringem Umsatzwachstum im kommenden Jahr, bevor sich das Wachstumstempo ab 2027 deutlich beschleunigen dürfte.



Fazit: Während LPKF auf der Top Line aktuell unter einer schwachen Nachfrage im Solar-Segment und noch fehlenden Großaufträgen im LIDE-Bereich leidet, konnte das Kosteneinsparungsprogramm signifikante Erfolge erzielen und die operativen Verluste deutlich reduzieren. Langfristig bleibt das Unternehmen weiterhin aufgrund der Potenziale im Bereich LIDE attraktiv, wenngleich wir etwas vorsichtiger auf das kommende Jahr blicken. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News