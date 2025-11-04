Der Sach- und Transportversicherer MSIG Europe hat für seine deutsche Niederlassung zwei neue Führungskräfte gefunden: Philip Brandl ist nun Leiter des Bereichs Risk Engineering des deutschen Geschäftes, Dr. Reiner Hoffmann übernimmt die Position des Head of Captive & A.R.T. Die deutsche Niederlassung der MSIG Europe hat zwei neue Führungskräfte in den Bereichen Risk Engineering und Captive & A.R.T.: Philip Brandl und Dr. Reiner Hoffman. MSIG Europe SE legt als Sach- und Transportversicherer den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact