Zürich (ots) -Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hat der Verwaltungsrat der Glenfis AG per 1. Januar 2026 André Tasca zum neuen Geschäftsführer bestellt.André Tasca ist kein unbeschriebenes Blatt in der Schweizer IT-Landschaft. In den vergangenen Jahren hat er mit der Gründung einer swissICT-Fachgruppe einen Digital Checkup realisiert, für die damalige AUSY und heutige Randstad Digital den Markteintritt in der Schweiz geprägt und war zuletzt bei Adnovum als "Regenmacher" in den Bereichen IAM/IGA und Cybersecurity tätig.Die Neuausrichtung der Glenfis zielt darauf ab, Markttrends in IT-, Organisations- und Transformationsmanagement frühzeitig zu erkennen, kundenzentrierte Beratungs- und Schulungsleistungen schneller an den Markt zu bringen und die Entwicklungsmöglichkeiten des Teams weiter zu stärken.Joachim Görg, der die Glenfis in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich geführt hat, bleibt dem Unternehmen erhalten. Er wird sich künftig auf die Weiterentwicklung der Marktleistungen der glenfisSolution konzentrieren und gemeinsam mit Daniel Hubschmid (glenfisAcademy) weiterhin Teil der Geschäftsleitung sein.Als Präsident des Verwaltungsrates wird Martin Andenmatten die Glenfis und deren strategische Ausrichtung weiterhin aktiv begleiten. Er wird vermehrt strategische Kundenprojekte betreuen und seine langjährige Erfahrung in die Weiterentwicklung der Glenfis einbringen.Pressekontakt:Martin Andenmatten, VRP Glenfis AGmartin.andenmatten@glenfis.chhttp://www.glenfis.chOriginal-Content von: Glenfis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007333/100936355