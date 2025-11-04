Das ausgewählte Bonus-Cap-Zertifikat weist eine Schwelle bei 23.000 Punkten auf, die von der 200-Tage-Linie geschützt wird. Mutige greifen zu. Mit plus 0,33 Prozent im Oktober war der DAX leicht schwächer als im langfristigen Durchschnitt gelaufen, was angesichts der bisher so guten 2025er-Performance nicht weiter schlimm ist. Eine gewisse Sorge bereitet allerdings die letzte Oktoberwoche, denn es kam im Kerzenchart auf Wochenbasis zu einem sogenannten ...

