Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank CNB entscheidet am Donnerstag über den weiteren Kurs in Punkto Leitzins, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit dem Frühjahr liege der Leitzins konstant bei 3,5%, auch um die positiven Entwicklungen bei der Inflationsbekämpfung nicht zu gefährden. Trotz globaler Unsicherheiten habe das Wirtschaftswachstum zuletzt mit 2,7% im Jahresvergleich über den Erwartungen gelegen. Für die Sitzung am Donnerstag würden Marktbeobachter daher nicht mit einer Zinssenkung rechnen. Diese Nachrichten würden die Tschechische Krone (CZK) beflügeln, die im Vergleich zu EUR und USD in den vergangenen Monaten deutlich an Stärke habe zulegen können. (04.11.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...