Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die Bank of England (BoE) bei ihrer nächsten Sitzung sowie im Dezember die Zinsen unverändert lässt, so Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments.Der Markt für Zinsswaps rechne derzeit nicht mit einer Änderung im November und nur mit einer kleinen Zinssenkung im Dezember um 17 Basispunkte. Bis September 2025 würden die Marktteilnehmer einen Leitzins von rund 3,25 Prozent erwarten. Im Mittelpunkt der kommenden Sitzung dürfte die Kommunikation stehen, da ein knappes Abstimmungsergebnis erwartet werde. Die Aussagen der Notenbank hätten schon seit einiger Zeit einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Märkte. Großbritannien kämpfe weiterhin mit einer zu hohen Inflation - ein Ziel, das nach Meinung der Experten von Allspring Global Investments überdacht werden sollte - und mit schwachem Wachstum bei den Reallöhnen und der Produktivität. ...

