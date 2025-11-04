© Foto: US Air Force/Master Sgt. Joseph Vigil/Cover Images - US Air Force/Master Sgt. Joseph

Beta Technologies hat den Sprung aufs Parkett gewagt und damit einen Volltreffer gelandet. Der Elektroflugzeugbauer sammelt über 1 Milliarde US-Dollar ein und wird an der Wall Street gefeiert.Beta Technologies hat mit seinem Börsendebüt ein starkes Zeichen für den wiedererstarkten IPO-Markt gesetzt. Das Unternehmen, das auf elektrisch angetriebene Flugzeuge spezialisiert ist, sammelte bei seinem Börsengang 1,02 Milliarden US-Dollar ein - mehr als ursprünglich geplant. Wird die Aktie wie die der Konkurrenten Joby und Archer Aviation explodieren? Die Beta-Aktien wurden zu 34 US-Dollar pro Stück platziert und lagen damit über der anvisierten Preisspanne von 27 bis 33 US-Dollar. Insgesamt …