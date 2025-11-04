Die Nordex Group liefert ein starkes drittes Quartal 2025 ab. Der Umsatz bleibt mit ~1,7 Mrd. € auf Vorjahresniveau, doch operativ legt der Turbinenbauer kräftig zu: Das EBITDA steigt um 90,1 % auf 135,9 Mio. €, die EBITDA-Marge verbessert sich auf 8,0 % (Q3/2024: 4,3 %). Der Jahresüberschuss springt auf 51,7 Mio. € (3,9 Mio. €).CEO José Luis Blanco: "Unsere Profitabilität hat im dritten Quartal 2025 ein neues Niveau erreicht… Wir sind zuversichtlich, unsere angehobene Gesamtjahresprognose zu erfüllen." Auftragseingang & Backlog: Sichtbarkeit so hoch wie lange nicht Im Segment Projekte steigt ...

