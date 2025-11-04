STV Group a.s. ("STV"), eines der weltweit am schnellsten wachsenden Innovationsunternehmen im Verteidigungssektor, hat eine mehrjährige Lizenzvereinbarung zur Nutzung der bahnbrechenden quantensicheren Kommunikationsplattform von Post-Quantum unterzeichnet und einen Strategischen Kooperationsvertrag geschlossen, um die Einführung in Europa, der NATO sowie in globalen Verteidigungsmärkten zu beschleunigen. Da durch Quantencomputing herkömmliche Verschlüsselungssysteme obsolet zu werden drohen, positioniert dieser Schritt STV an der Spitze der Cybersicherheitsrevolution und stattet Regierungen, Streitkräfte sowie Unternehmen mit der Widerstandsfähigkeit der nächsten Generation gegen sogenannte "Harvest-Now-Decrypt-Later"-Angriffe (jetzt sammeln, später entschlüsseln) aus.

Durch die Verbindung der von der NATO erprobten modularen Plattform von Post-Quantum mit den eigenen Spitzentechnologien im Verteidigungsbereich setzt STV einen neuen globalen Maßstab für sichere Kommunikation und digitales Vertrauen. Gemeinsam liefern die beiden Unternehmen die fortschrittlichsten und zukunftssicheren Systeme zum Schutz sensibler Daten sowie missionskritischer Abläufe und stellen sicher, dass verbündete Kommunikation selbst im Quantenzeitalter undurchdringlich bleibt.

Die Partnerschaft stellt einen entscheidenden Fortschritt dar, der STVs Erfolgsbilanz in Verteidigungsinnovationen mit der Pionierexpertise von Post-Quantum verbindet, um Kommunikations- und Datenschutzsysteme bereitzustellen, die über die aktuellen Branchenstandards hinausgehen.

JUDr. Pavel Kudrhalt, Geschäftsführer von STV, erklärte: "Dabei geht es nicht nur um den Erwerb von Technologie es geht um den Aufbau eines kompromisslosen, durchgängig sicheren Ökosystems für die Zukunft. Unsere Kundschaft verlangt vollständige Absicherung der Lieferkette, von der Herstellung und manipulationssicheren Logistik bis hin zu Einsatz sowie Überwachung. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch 'Harvest-Now-Decrypt-Later'-Angriffe sind quantensichere Abwehrsysteme keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Die Plattform von Post-Quantum ist nicht nur führend in ihrem Bereich sie ermöglicht STV, als Vorreiter die Standards für digitales Vertrauen in Verteidigungslösungen neu zu definieren. Durch die Integration ihrer Technologie in unser Portfolio bieten wir NATO-Verbündeten, EU-Partnern und nationalen Auftraggebern den bestmöglichen Schutz für das Quantenzeitalter, sei es zur Sicherung von Führungs- und Kommunikationsketten, dem Betrieb missionskritischer Drohnen oder dem Einsatz von Munition in Gefechtskommunikationssystemen."

Rikky Hasan, Geschäftsführer von Post-Quantum, fügte hinzu: "Die Vision und Führungsstärke von STV im Bereich Verteidigungsinnovation machen sie zum idealen Partner. Gemeinsam schaffen wir eine neue Generation sicherer, quantensicherer Lösungen, welche die sensibelsten Daten der Welt sowohl vor heutigen Gegnern als auch vor den Bedrohungen durch künftiges Quantencomputing schützen. Unser modularer Ansatz für Identität, Übertragung sowie Verschlüsselung, der sich bereits in NATO-Umgebungen bewährt hat, ermöglicht die schnellste und flexibelste Integration in das globale Portfolio von STV. Dies ist ein stolzer Moment für beide Unternehmen sowie ein Meilenstein für die weltweite Cybersicherheit."

Diese Akquisition und Allianz markieren den Beginn einer neuen Ära, in der quantenresistente Plattformen nicht mehr optional, sondern unverzichtbar sind. Vereint durch die gemeinsame Mission, die Zukunft zu schützen, führen STV und Post-Quantum die Entwicklung hin zu einer Welt an, in der kritische Kommunikation undurchdringlich bleibt sogar angesichts der disruptiven Kraft des Quantencomputings.

Über STV

STV Group a.s. zählt zu den am schnellsten wachsenden Verteidigungsinnovatoren Europas und liefert hochentwickelte Sicherheits- sowie Verteidigungslösungen an Regierungen, NATO-Verbündete und Geschäftspartner weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik verbindet modernste Ingenieurskunst mit einer klaren Vision für die Zukunft der Sicherheit.

Aufbauend auf einer über hundertjährigen industriellen Tradition ist die STV Group heute der führende Hersteller von Munition, Loitering-Systemen, gepanzerten Fahrzeugplattformen und integrierten Lebenszyklus-Dienstleistungen in der Tschechischen Republik. Zudem ist die Unternehmensgruppe europäische Marktführerin in der umweltgerechten Entsorgung sowie Demilitarisierung überschüssiger Munition und unterstreicht damit ihren Einsatz für Sicherheit sowie Nachhaltigkeit. Mit NATO-erprobten Technologien und globalen Partnerschaften liefert die STV Group widerstandsfähige sowie zukunftssichere Fähigkeiten, die Staaten in einer Zeit wachsender Bedrohungen schützen.

Über Post-Quantum

Post-Quantum führt den Übergang in das Quantenzeitalter an, indem das Unternehmen die weltweite Verschlüsselung modernisiert. Die quantensichere Plattform des Unternehmens schützt Organisationen über ihre gesamte digitale Infrastruktur hinweg mit modularer Software für Identität, Übertragung und Verschlüsselung entwickelt, um interoperabel, kryptografisch flexibel sowie nahtlos abwärtskompatibel zu sein.

Post-Quantum genießt bereits das Vertrauen von NATO, Betreibern kritischer nationaler Infrastrukturen sowie führenden Finanzinstitutionen und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Schutz missionskritischer Daten. Das Unternehmen ist der Erfinder von NTS-KEM (heute bekannt als Classic McEliece im NIST-Wettbewerb) und Autor des Hybrid-Post-Quantum-VPN-Standards der IETF, der inzwischen als globaler Maßstab für sichere Konnektivität gilt. Mit seinen wegweisenden Technologien stellt Post-Quantum sicher, dass die Welt den Bedrohungen durch Quantencomputing immer einen Schritt voraus bleibt.

