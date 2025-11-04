BÖRSE AKTUELL: Globale Stimmung, Indizes und Rohstoffe (04.11.25)

? Drei Key Takeaways

?? 1. Gemischte Stimmung an den globalen Märkten

Asiatische Indizes zeigen sich uneinheitlich, während US- und Europa-Futures schwächer tendieren. Nach dem jüngsten Kursanstieg rechnen Anleger mit einer vorsichtigeren Handelssitzung - die Marktstimmung bleibt verhalten.

?? 2. Palantir überzeugt mit starkem KI-Wachstum

Palantir meldet im dritten Quartal 2025 einen Umsatzsprung von 63 - im Jahresvergleich dank hoher Nachfrage nach seiner KI-Plattform. Trotz starker Zahlen verliert die Aktie nachbörslich über 4 - da die guten Ergebnisse bereits eingepreist waren.

?? 3. Rohstoffe und Kryptowährungen schwach

Gold und Öl setzen ihre Korrektur fort, während Bitcoin nach einem Hackerangriff auf die DeFi-Plattform Balancer unter 105.000 USD fällt. Die anhaltende Unsicherheit im Kryptomarkt belastet die Gesamtstimmung an den Finanzmärkten.

Die asiatischen Börsen zeigen sich heute gemischt vor dem Start der europäischen Sitzung: Der Nikkei 225 fällt um 0,36 - der Hang Seng Index steigt leicht um 0,25 - während der Shanghai Composite um 0,19 - nachgibt. Belastet wird die Stimmung durch Probleme im KI-Sektor und die anhaltend schwache Konjunktur in China, die das Anlegervertrauen dämpfen.

US- und Europa-Futures im Minus - Anleger bleiben vorsichtig

Auch die Futures auf US- und europäische Indizes notieren vor Börseneröffnung schwächer: Der S&P 500 verliert 0,9 - die Nasdaq-Futures 1,2 - Nach der starken Rally am Vortag rechnen viele Investoren mit einer vorsichtigen Handelssitzung, was die Stimmung drückt.

Palantir überzeugt mit KI-Wachstum - Aktie dennoch schwächer

Der US-Konzern Palantir Technologies übertraf im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten deutlich: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 63 - auf 1,18 Mrd. USD, der Nettogewinn kletterte auf 476 Mio. USD. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Prognose für das vierte Quartal und verwies auf starke Nachfrage nach seiner KI-Plattform, insbesondere im Regierungssektor, wo die Verkäufe um 52 - zunahmen. Dennoch verlor die Aktie nachbörslich über 4 - was darauf hindeutet, dass die guten Zahlen bereits eingepreist waren...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.