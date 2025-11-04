Der Goldpreis hat sich nach einer Korrektur um mehr als -10% zuletzt stabilisieren können - das Edelmetall notiert im Bereich von 4.000 US$. Beginnt von hier aus nun die nächste Rallye oder geht die Konsolidierung weiter? Konsolidierung nach Höhenflug Nachdem es für den Goldpreis über Wochen hinweg steil nach oben gegangen war, setzte zuletzt eine stärkere Korrektur ein, die das gelbe Edelmetall auf ein Tief bei 3.886 US$ je Feinunze drückte. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...