Die IREN-Aktie, einer unserer sharedealsPlus-Volltreffer, schießt zum Wochenstart um +12% in die Höhe und beendet den Handelstag fast auf einem neuen Allzeithoch. Am Dienstagmorgen korrigiert der Kurs des Rechenzentrumbetreibers im europäischen Handel um ca. -5% nach unten. Was sorgte gestern für gute Stimmung und ist die IREN-Aktie auf diesem Kursniveau immer noch ein Investment wert? Ein Megadeal mit Microsoft Auslöser des gestrigen Kurssprungs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de