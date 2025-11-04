Anzeige
PR Newswire
04.11.2025 11:12 Uhr
109 Leser
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 04

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 24,592,362.0000 3.5552 USD IE00BLRPQH31 03 November 2025



RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 13,658,091.0000 8.8903 USD IE00BJXRZJ40 03 November 2025



RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISIN NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF 20,544,995.0000 5.6275 USD IE00BLRPRR04 03 November 2025



RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF 306,771.0000 5.8288 USD IE000RMSPY39 03 November 2025



RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF 1,650,706.0000 6.1374 USD IE000PY7F8J9 03 November 2025



RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 11,162,626.0000 5.7852 USD IE000QUCVEN9 03 November 2025



ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAV ISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 41,840,348.0000 9.1571 USD IE000GA3D489 03 November 2025



ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF 33,794,965.0000 11.2907 USD IE0003A512E4 03 November 2025



ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 7,806,854.0000 5.6976 USD IE000O5M6XO1 03 November 2025



ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400U4KPAB1WDFLX19

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK SPACE&DEF INNOVATION 200,000.0000 5.0576 USD IE000AON7ET1 03 November 2025

