DAX Prognose für Dienstag, 04.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.026 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels drehten die Bullen auf. Es ging mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Die Bewegung lief bis an die 24.266 Punkte. Hier hat dann die Kraft gefehlt weiter aufwärtszulaufen. Es stellten sich nachfolgend Rücksetzer ein; es ging bis in den Bereich der 24.110 Punkte zurück. Der DAX konnte gestern einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich stellte sich Schwäche ein, die sich auch im Rahmen der Frühbörse weiter fortgesetzt hat. Der DAX ging bei 24.140 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Drei Key Takeaways

Technisches Bild bleibt bärisch: Der DAX notiert unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200) und zeigt kurzfristig wie mittelfristig Schwäche. Ein nachhaltiger Richtungswechsel ist erst oberhalb von 24.200 Punkten wahrscheinlich.

Tagesrange und Trendwahrscheinlichkeit: Erwartete Handelsspanne liegt zwischen 23.984 und 23.622 Punkten . Das Bear-Szenario hat mit 60 - Wahrscheinlichkeit die Oberhand, was auf ein leicht abwärtsgerichtetes Marktumfeld hindeutet.

Stimmung bleibt verhalten: Der Fear - Greed Index steht mit 44 Punkten im Bereich "Fear" - Anleger zeigen weiterhin Zurückhaltung, was das Risiko kurzfristiger Rücksetzer erhöht.

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.026 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung des Xetra-Handels übernahmen die Bullen das Ruder - die Kurse stiegen dynamisch bis auf 24.266 Punkte. Hier fehlte allerdings die Kraft für weitere Zugewinne, und der Index fiel im Verlauf auf 24.110 Punkte zurück. Trotz dieser Rücksetzer konnte der DAX den Xetra-Handel mit einem Tagesgewinn beenden, während sich nachbörslich Schwäche zeigte. Der Schlusskurs lag bei 24.140 Punkten.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer vom 03.11.2025

Von den 40 DAX-Werten schlossen 20 im Plus und 20 im Minus.

Top-Aktien: Rheinmetall (+3,67 - Siemens Energy (+2,92 - Mercedes-Benz Group (+2,52 %)

Schlusslichter: Zalando (-3,01 - Vonovia (-2,74 - Qiagen (-2,47 %)

Qiagen gab damit die Gewinne vom Freitag wieder ab.

Kennzahl 03.11. 31.10. Erwartet Ist Tageshoch 24.266 24.152 24.166 24.266 Tagestief 23.976 23.918 23.879 23.976 Xetra-Schluss 24.110 23.954 - - Range (Punkte) 290 234 - -

