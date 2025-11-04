FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 4,40 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Notleidende Kredite blieben im Fokus, schrieb Jochen Schmitt am Dienstag. Er kappte seine Schätzungen, da die Kreditausfallrückstellungen des Gewerbeimmobilienfinanzierers 2026 und 2027 höher bleiben dürften als bislang gedacht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008019001
