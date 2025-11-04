DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRIST.MYERS 20/26 US110122CN68 04.11.2025 HZE/EOT
BRISTOL-MYERS 19/29 US110122CP17 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 19/28 BRMQ US110122DE50 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/31 US110122DY15 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/33 US110122DZ89 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/53 US110122EB03 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/63 US110122EC85 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/26 US110122ED68 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/27 US110122EE42 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/29 US110122EF17 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/31 US110122EG99 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/34 US110122EH72 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/54 US110122EK02 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/64 US110122EL84 04.11.2025 HZE/EOT
BRISTOL-MYERS 19/26 REGS USU11009BA16 04.11.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRIST.MYERS 20/26 US110122CN68 04.11.2025 HZE/EOT
BRISTOL-MYERS 19/29 US110122CP17 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 19/28 BRMQ US110122DE50 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/31 US110122DY15 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/33 US110122DZ89 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/53 US110122EB03 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 23/63 US110122EC85 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/26 US110122ED68 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/27 US110122EE42 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/29 US110122EF17 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/31 US110122EG99 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/34 US110122EH72 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/54 US110122EK02 04.11.2025 HZE/EOT
BRIST.MYERS 24/64 US110122EL84 04.11.2025 HZE/EOT
BRISTOL-MYERS 19/26 REGS USU11009BA16 04.11.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard