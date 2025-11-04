WARSCHAU, Polen, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der Ankündigung ihrer ehrgeizigen neuen Fünfjahresstrategie "Full Speed Ahead" im September hält die mBank ihre Dynamik aufrecht und präsentiert ihren Übergangsplan. Als führendes Unternehmen in der Finanzierung der Energiewende setzt die Bank klar auf Klimaneutralität, unterstützt die polnische Wirtschaft und steigert die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen.

Die mBank ist seit langem führend bei der Unterstützung der Energiewende. Dies ist nicht nur eine Erklärung, sondern eine echte Verpflichtung zu einer Reihe konkreter Projekte - Finanzierung erneuerbarer Energiequellen (RES), nachhaltigkeitsgebundene Kredite (SLL) und Unterstützung der Emission von grünen Anleihen.

"Die Energiewende stellt heute neben der Sicherheit eine der wichtigsten strategischen Herausforderungen für Polen dar. Dieser Prozess ist nicht nur eine Notwendigkeit, die sich aus klimatischen und regulatorischen Bedingungen ergibt, sondern auch eine enorme Chance, eine widerstandsfähige und moderne Wirtschaft aufzubauen. Die Energiewende und die Energiesicherheit ergänzen sich gegenseitig, insbesondere angesichts des ungünstigen Energiemixes in Polen, der nach wie vor von geopolitischen Faktoren abhängig ist. Etwa 40 % der in der polnischen Wirtschaft verbrauchten Energie stammt nach wie vor aus importierten fossilen Brennstoffen, was verdeutlicht, wie groß die Herausforderung der Energiesouveränität ist. Unternehmen, die bereits auf emissionsarme Modelle umstellen, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil und erhalten ein wirksames Instrument, um langfristigen Wert und Widerstandsfähigkeit gegenüber Versorgungsschocks aufzubauen", so Agnieszka Slomka-Golebiowska, Vorsitzende des Aufsichtsrats der mBank.

Der angekündigte Übergangsplan ist eine Antwort auf diese Herausforderungen und bestätigt, dass die mBank ein Partner für ihre Kunden ist - nicht nur in Bezug auf die Finanzierung, sondern auch, indem sie diese auf dem Weg zu einer modernen, emissionsarmen Wirtschaft inspiriert und unterstützt. Der Übergangsplan wird auch eine verbesserte Kapitalallokation, Risikobewertung und das Angebot neuer Produkte ermöglichen.

"Der Klimawandel ist eine gemeinsame Reise, auf der wir eine aktive Rolle übernehmen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und unterstützen sie bei der Erreichung ihrer ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele durch Finanzierungen, Fachwissen und moderne Instrumente. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit technologischer Entwicklung, stabilen Vorschriften und sozialem Engagement gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten können. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, ein gesundes und widerstandsfähiges Portfolio aufzubauen, das langfristig das Wachstum unterstützt", betont Marek Lusztyn, Vizepräsident der mBank und verantwortlich für das Risikomanagement.

mBank unterstützt Kunden und die Wirtschaft

Die Bank unterstützt ihre Kunden konsequent bei der Energiewende und der ökologischen Transformation. Dies wird durch das Ziel der neuen Strategie "Full Speed Ahead" untermauert, die eine Steigerung des Engagements im Bereich der Unternehmensfinanzierung für nachhaltige, Übergangs- und Impact-Finanzierungen auf 15 % bis 2030 vorsieht, im Vergleich zu 11 % im Jahr 2024.

Die mBank entwickelt ihr Produktangebot für große und mittelständische Unternehmen, die sich im Wandel befinden, aktiv weiter. Dazu gehören Investitionskredite zur Effizienzsteigerung, Kostenoptimierung oder Reduzierung der Emissionsintensität sowie allgemeine Kredite für Unternehmen mit Transformationsplänen und Dekarbonisierungszielen. Unternehmen zeigen zunehmend Interesse an Finanzierungen, die auf internationalen Standards basieren, wie beispielsweise grüne Kredite oder Anleihen, nachhaltigkeitsgebundene Kredite oder Anleihen sowie andere Instrumente, die Unternehmen in ambitionierte Ziele der nachhaltigen Entwicklung einbinden. Die Bank fördert und verteilt auch öffentliche Mittel, darunter EU-Gelder, und ist aktiv an BGK-Garantien, Zuschüssen und Darlehen beteiligt.

"Ein stabiler Finanzsektor bildet die Grundlage für eine starke Wirtschaft. Die mBank ist ein Partner für Kunden und Interessengruppen im Transformationsprozess, insbesondere im Energiesektor. Unser Engagement in der Finanzierung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bedeutet eine echte Unterstützung für polnische Unternehmen und Haushalte", erklärt Adam Pers, Vizepräsident der mBank, verantwortlich für das Firmenkunden- und Investmentbanking.

Transformation des Immobilienmarktes

Der Großteil des Wohnungsbestands in Polen besteht aus Gebäuden mit niedrigen Energiestandards, was zu höheren Heizkosten und Emissionen führt. Die Bank legt besonderen Wert darauf, die Transformation des Immobilienmarktes durch die Finanzierung energieeffizienter Gebäude und die Modernisierung bestehender Gebäude zu unterstützen. Im Rahmen der in der neuen Strategie vorgestellten Ziele für nachhaltige Entwicklung für den Zeitraum 2026-2030 strebt die mBank an, das Volumen der Hypothekendarlehen für energieeffiziente Gebäude im Vergleich zu 2024 zu verdoppeln.

"Der Immobilienmarkt und der Bankensektor spielen eine entscheidende Rolle im Dekarbonisierungsprozess. Unsere Strategie umfasst nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Aufklärung und Vereinfachung von Prozessen, damit Kunden fundierte Entscheidungen treffen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten können", erklärt Krzysztof Bratos, Vizepräsident der mBank und verantwortlich für das Privatkundengeschäft.

Ziele und Maßnahmen auf dem Weg zu Netto-Null

Das Ziel der mBank ist es, bis 2050 in ihrem finanzierten Portfolio und bis 2040 in ihren eigenen Betrieben Netto-Null zu erreichen.

Die Ziele wurden in Übereinstimmung mit der Methodik der Science Based Targets Initiative (SBTi) entwickelt und von dieser Organisation genehmigt. Die mBank war die erste Bank in Polen, deren Ziele eine positive SBTi-Validierung erhielten. Die Ziele stehen im Einklang sowohl mit der wissenschaftlichen Methode als auch mit dem Pariser Abkommen, dessen Ziel es ist, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Die mBank integriert aktiv Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in ihre Geschäftsstrategie und strebt die Dekarbonisierung ihrer eigenen Geschäftstätigkeit sowie ihres Unternehmens- und Privatkundenportfolios an.

Im Rahmen der sektoralen Dekarbonisierungsziele für finanzierte Emissionen strebt die Bank bis 2030 (im Vergleich zu 2022) eine Verringerung der Emissionsintensität um folgende Werte an:

64 % für Gewerbeimmobilien,

66 % für die Energieerzeugung,

54 % für Wohnimmobilien.



Die mBank beabsichtigt außerdem, die Emissionsintensität im Leasinggeschäft und bei den verwalteten Vermögenswerten zu reduzieren. Für den eigenen Betrieb strebt die mBank eine Reduzierung der Emissionen um 42 % bis 2030 an (im Vergleich zu 2022).

Gemeinsam mit Kunden

Die Ziele des Übergangsplans können nur erreicht werden, wenn auch die Kunden der mBank ihre Dekarbonisierungsziele erreichen. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung dar und ist ein langfristiger Prozess. Daher wird die mBank ihre Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen Entwicklung begleiten und sie durch Aufklärung, Erfahrungsaustausch und Weitergabe von Wissen, das sie als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft auf dem Markt erworben hat, unterstützen. Der Übergangsplan der

mBank ist online unter https://www.mbank.pl/en/about-us/corporate-social-responsibility/our-targets/verfügbar.

KONTAKT:

Piotr Rutkowski

Sprecher der mBank

+48 510 029 169

piotr.rutkowski@mbank.pl

https://www.mbank.pl/en/

Quelle: mBank