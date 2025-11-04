NextStar Energy, das Batterie-Joint Venture von Stellantis und LG Energy Solution, wird im kommenden Monat die Serienproduktion von Batteriezellen in seiner Fabrik in Windsor in der kanadischen Provinz Ontario starten - zunächst aber nicht für Elektroautos. Wenn das Batteriewerk in Windsor tatsächlich noch in diesem Jahr offiziell die Serienproduktion wechselt, wird es die erste Batteriezellfabrik in Kanada sein, die das schafft. Nur aber mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
