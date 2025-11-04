Der Robotaxi-Service von Waymo erhöht sein Expansionstempo: Nun hat das Schwesterunternehmen von Google seinen Start im kommenden Jahr auch für die US-Städte Detroit, Las Vegas und San Diego angekündigt. Zusammen mit den existierenden Märkten und anderen Ankündigungen dürfte Waymo schon bald ein Dutzend Städte bedienen. Womöglich angesichts der Pläne von Tesla, ein eigenes Robotaxi-Angebot aufzubauen, will Waymo sein Netzwerk nun noch schneller ausweiten ...

