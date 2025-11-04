© Foto: Dall-EEin Hackerangriff auf das Ethereum-Protokoll Balancer löst Panikverkäufe aus. Ether fällt unter 3.500 US-Dollar, Bitcoin rutscht unter 105.000 US-Dollar. Der Ether-Kurs fiel zeitweise um bis zu 9 Prozent, rutschte dabei unter die psychologisch wichtige Marke von 3.500 US-Dollar und notierte aktuell wieder bei rund 3.504 US-Dollar, weiterhin ein Minus von über 5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht und ein Minus von über 15 Prozent auf Wochensicht. Die Kryptomärkte insgesamt blieben tief im roten Bereich. Bitcoin gibt 2,6 Prozent auf 104.500 US-Dollar nach, XRP fällt um 5,6 Prozent auf 2,27 US-Dollar, während Solana fast 9 Prozent verliert und nun bei 160 US-Dollar handelt. Der Marktwert aller …Den vollständigen Artikel lesen ...
