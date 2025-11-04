Palantir präsentierte am gestrigen Montag (03. November) die Zahlen für das 3. Quartal 2025.Nachdem bereits die Zahlen für das 2. Quartal positiv überraschen konnten, erhoffte man sich im Hinblick auf die Q3-Daten Ähnliches. Und wieder gelang es Palantir, die Markterwartungen zu schlagen. Die Reaktion auf die Zahlen fiel dennoch zurückhaltend aus. Mittlerweile dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. In Anbetracht des hohen Kurs- bzw. ...

