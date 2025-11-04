Die Aktie des Tech-Konzerns Palantir ist am Montag nach Börsenschluss ordentlich unter Druck geraten. Doch wie geht es mit dem Tech-Konzern jetzt weiter, der erst kurz zuvor an der Börse neue Rekordhochs erreicht hatte? Am Montag nach Börsenschluss legte der Tech-Konzern Palantir Quartalszahlen vor, die von Anlegern mit einem Minus von 4,5 Prozent quittiert worden sind. Doch dabei meldete das Unternehmen eigentlich positive Ergebnisse. Palantir-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE