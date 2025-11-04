Cathie Wood hat mit ihren Verkäufen von Palantir vor den Quartalszahlen alles richtig gemacht und den Absturz bei der beliebten Tech-Aktie vermieden. Auf diese Papiere setzt die Investorin stattdessen. Cathie Wood hat in den vergangenen zwei Wochen überraschend Anteile an Palantir verkauft, bevor das Unternehmen seine Zahlen gemeldet hat. Cathie Wood liegt mit Palantir-Verkauf goldrichtig Am Montagabend überraschte das KI-Unternehmen dann mit starken ...

