Nordex hat die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht, die vollständig im Einklang mit den vorläufigen Ergebnissen stehen und einen starken Fortschritt in der Rentabilität sowie im Cashflow zeigen. Der Umsatz blieb weitgehend stabil, während das EBITDA nahezu verdoppelt wurde, was zu einer signifikanten Verbesserung der Marge führte. Der freie Cashflow blieb robust und unterstreicht die disziplinierte Ausführung und das Management des Betriebskapitals. Der Projektumsatz blieb trotz vorübergehender Lieferverzögerungen stabil, während der Serviceumsatz wuchs und die Auftragseingänge stark blieben, was ein gesundes Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz und einen soliden Auftragsbestand unterstützt, der Sichtbarkeit für die kommenden Jahre bietet. Da das vierte Quartal traditionell das stärkste Quartal ist, besteht Potenzial für Überraschungen bei Umsatz, Marge oder Auftragseingängen, die den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 heben und die Erwartungen übertreffen könnten. Wir bleiben optimistisch und erhöhen unsere Erwartungen an die EBITDA-Marge auf den Mittelwert der Prognose von 8 %, da wir jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass Nordex mit dem typischerweise starken vierten Quartal bereits das mittelfristige Margenziel erreichen könnte. Wir bestätigen unser Kursziel von 30,00 EUR und bekräftigen unser BUY-Rating. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/nordex-se heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





© 2025 mwb research