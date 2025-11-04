Der Finanzmarkt steht am Scheideweg: Während Banken durch regulatorische Fesseln an Beweglichkeit verlieren, entstehen neue Spielräume für den Mittelstand - und für Investoren. Was bedeutet das für Unternehmen? Welche Rolle spielen Mittelstandsanleihen im Finanzierungsmix von morgen? Und wie verändert sich die Position institutioneller Investoren im neuen Kapitalmarktgefüge? German Mittelstand Bonds ON AIRÂ bringt die relevanten Stimmen zusammen ...

