Datum der Anmeldung:
03.11.2025
Aktenzeichen:
B3-104/25
Unternehmen:
Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg/NRW (Dalli-Gruppe); Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über Herbert Stricker Classic Parfums GmbH und The Nose Behind GmbH, beide Frankfurt a.M.;
Produktmärkte:
Großhandel mit in- und ausländischen Parfums (Eigen- und Lizenzmarken) Luxusparfums
