Datum der Anmeldung:
31.10.2025
Aktenzeichen:
B3-103/25
Unternehmen:
Sonic Healthcare Limited, Sydney/Australien; Erwerb eines Mehrheitsanteils an und alleiniger Kontrolle über die Medizinisches Versorgungszentrum Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH, Kaiserslautern
Produktmärkte:
Labordiagnostik, humanmedizinische Labordienstleistungen
