Datum der Anmeldung:
31.10.2025
Aktenzeichen:
B11-76/25
Unternehmen:
Akkodis Germany Solutions GmbH, Sindelfingen; Erwerb der alleinigen Kontrolle über die e:fs TechHub GmbH, Gaimersheim
Produktmärkte:
Entwicklung von Fahrwerken, Fahrerassistenzsysteme
