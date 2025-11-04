Datum der Anmeldung:
30.10.2025
Aktenzeichen:
V-76/25
Unternehmen:
Pemberton Asset Management SA, Luxemburg (LUX); mittelbarer Erwerb von Anteilen an der Eos FinCo S.à r.l. (Netceed-Gruppe), Luxemburg (LUX)
Produktmärkte:
Telekommunikationsausrüstung
