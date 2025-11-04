Datum der Anmeldung:
30.10.2025
Aktenzeichen:
B6-62/25
Unternehmen:
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Osnabrück (D); Anteils- und Kontrollerwerb an der Ostfriesischer Kurier GmbH, Norden (D) und der Soltau-Kurier-Vertrieb GmbH, Norden (D)
Produktmärkte:
regionale Abonnement Tageszeitungen
