Palantir Aktie gibt nach Meldung der Quartalszahlen nach



Werbung







Wie die Quartalszahlen ausfielen, lesen Sie hier:



Palantir veröffentlichte am Montag nachbörslich seine Quartalszahlen für das dritte Quartal. Das Unternehmen hat seinen Jahresausblick angehoben und stellt nun einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Aktie ist in diesem Jahr bereits um etwa 150 Prozent gestiegen. Der Umsatz wuchs um 63 Prozent auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar. CEO Alex Karp sprach von einem "außerirdischen Wachstum" im Bereich künstliche Intelligenz und Datenanalyse.



Besonders das US-Geschäft mit kommerziellen Kunden legte um rund 121 Prozent zu, während das Geschäft mit der US-Regierung um rund 52 Prozent wuchs. Palantir profitiert vom KI-Boom sowie von Aufträgen aus dem Sicherheits- und Verteidigungsbereich.



Karp betonte zudem die strategische Rolle der USA und warnte vor politischen Instabilitäten. Das Unternehmen plant weitere Kooperationen, unter anderem mit Polen im Bereich Cybersicherheit und KI.









Jetzt neu - die HSBC-Zertifikate-Masterclass ist online!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









