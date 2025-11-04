DJ AUKTION/Bund erlöst über Bundesschatzanweisung 3,77 Mrd EUR

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion von Bundesschatzanweisungen 3,766 Milliarden Euro erlöst. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden 16 Prozent der Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis alle Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis erfüllt. Die Finanzagentur behielt Schuldpapiere im Umfang von 1,234 Milliarden Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 5 Milliarden Euro einstellte. Die Transaktion war technisch überzeichnet.

Im Folgenden die Details zur Auktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Emission gleicher Papiere vom 14. Oktober):

=== Emission 2,00%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,290 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,766 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,7 (1,4) Durchschnittsrendite 1,98% (1,91%) Durchschnittskurs 100,026 (100,178) Mindestkurs 100,02 (100,175) Wertstellung 6. November 2025 ===

November 04, 2025 05:57 ET (10:57 GMT)

