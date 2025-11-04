Anzeige
Dienstag, 04.11.2025
Dow Jones News
04.11.2025 12:33 Uhr
AUKTION/Bund erlöst über Bundesschatzanweisung 3,77 Mrd EUR

DJ AUKTION/Bund erlöst über Bundesschatzanweisung 3,77 Mrd EUR

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion von Bundesschatzanweisungen 3,766 Milliarden Euro erlöst. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden 16 Prozent der Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis alle Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis erfüllt. Die Finanzagentur behielt Schuldpapiere im Umfang von 1,234 Milliarden Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 5 Milliarden Euro einstellte. Die Transaktion war technisch überzeichnet.

Im Folgenden die Details zur Auktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Emission gleicher Papiere vom 14. Oktober): 

=== 
Emission       2,00%-ige Bundesschatzanweisungen 
           mit Laufzeit 16. Dezember 2027 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,290 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,766 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,7   (1,4) 
Durchschnittsrendite 1,98%  (1,91%) 
Durchschnittskurs  100,026 (100,178) 
Mindestkurs     100,02 (100,175) 
Wertstellung     6. November 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/thl

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 05:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
