LONDON, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Marca, Spaniens führendes Sportmedienunternehmen, und Gigsberg, eine Plattform für den Verkauf von Zweitkarten für Live-Events weltweit, geben heute eine spannende Partnerschaft bekannt, die Lesern und Fans den Zugang zu Live-Sport- und Unterhaltungsevents über www.ticketsmarca.com erleichtern soll. Diese mit Spannung erwartete Zusammenarbeit wird Lesern von MARCA einen direkten Zugang zu Gigsbergs sicherer und vertrauenswürdiger Ticketing-Plattform ermöglichen, die ein umfassendes Angebot an Tickets für Sport, Konzerte, Theater und kulturelle Veranstaltungen weltweit bietet. Diese Integration bringt die Fans näher an das Geschehen heran, indem sie eine nahtlose, vertrauenswürdige und bequeme Möglichkeit zum Kauf von Eintrittskarten gewährleistet. Die Einführung von Gigsbergs White-Label-Lösung ist die erste ihrer Art in Europa, und dass ein Partner von Marcas Größe und Umfang das Modell annimmt, ist ein Beweis für Gigsbergs Ehrgeiz, in der Branche führend zu sein. Gigsberg, bekannt für seinen innovativen und transparenten Ticketing-Marktplatz und seinen branchenführenden Kundenservice, bietet den Fans einen umfangreichen Katalog der weltweit begehrtesten Veranstaltungen und sorgt für Vertrauen und Sicherheit bei jedem Kauf. Laura Múgica, die Geschäftsführerin von Unidad Editorial, der Muttergesellschaft von MARCA, sagte: "Ob durch erstklassige Berichterstattung und Journalismus oder Live-Berichterstattung sowie Highlights, MARCA hat sich immer dafür eingesetzt, Fans die Erlebnisse und Momente näherzubringen, für die sie sich am meisten begeistern. Die Partnerschaft mit Gigsberg bietet unseren Lesern Zugang zu den Veranstaltungen, die sie interessieren, und die Möglichkeit, persönlich dabei zu sein. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit MARCA, einem bekannten und weithin respektierten Namen im Sportjournalismus", sagte Alex Berni, kommerzieller Geschäftsführer bei Gigsberg. "Gemeinsam schaffen wir eine starke Synergie, bei der die Fans nicht nur über die größten Spiele und Ereignisse lesen, sondern auch die Möglichkeit haben, sie live zu erleben, mit Vertrauen und Leichtigkeit. Unser Ziel ist es, die Kluft zwischen Medieninhalten und der Teilnahme an Live-Veranstaltungen zu überbrücken, und wir sind gespannt auf die positiven Auswirkungen, die unsere Partnerschaft mit MARCA haben wird." Die White-Label-Lösung von Gigsberg ermöglicht Branchen wie dem Reise- und Gastgewerbe bis hin zu Medienunternehmen, Sportorganisationen und Unterhaltungsmarken, Ticketingdienste nahtlos in ihre Plattformen zu integrieren. Die Technologie gewährleistet ein transparentes, sicheres und anpassbares Nutzererlebnis. Gemeinsam definieren Marca.com sowie Gigsberg.com das Fanerlebnis neu - sie verbinden Inhalte mit Action und Leser mit unvergesslichen Live-Momenten. Fans können ab sofort Tickets über www.ticketsmarca.com kaufen. Hinweise für Redaktionen: Gigsberg, gegründet 2018, ist ein sekundärer Ticketmarktplatz. Alle Tickets sind garantiert und sicher. Die Preise werden von den Verkäufern festgelegt und können über oder unter dem Nennwert liegen. * White Label Solution ist Gigsbergs rebrandingfähige Lösung, die auf die Nutzung durch Partner zugeschnitten ist. Gigsberg stellt die Infrastruktur sowie den Support zur Verfügung, und die Partner bringen ihr eigenes Branding an und stellen es ihren Kunden zur Verfügung. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794964/Marca_Gisberg_Tickets.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/marcacom-und-gigsbergcom-kundigen-eine-brandneue-plattform-an-die-den-zugang-der-fans-zu-live-events-auf-der-ganzen-welt-verbessert-und-sie-naher-an-das-geschehen-heranfuhrt-302603948.html



