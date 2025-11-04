Brüssel/Bonn (ots) -Peter Liese (CDU), umweltpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europarlament, hat sich für einen klaren Fokus auf Klimaschutz, aber mehr Pragmatismus ausgesprochen. "Wir müssen unbedingt am Ziel der Klimaneutralität festhalten. Wir sehen jetzt schon schlimme Folgen des Klimawandels. Und wenn wir nicht handeln, und auch den Rest der Welt nicht dazu bringen, zu handeln, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder vor unlösbare Aufgaben gestellt. Aber auf der anderen Seite müssen wir pragmatischer werden bei dem Weg", sagte Liese im phoenix-Interview anlässlich des Treffens der EU-Umweltminister in Brüssel. Diese wollen sich kurz vor der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém auf die Klimaziele bis 2040 einigen.Das Verbrennerverbot stehe in der aktuellen Debatte zu sehr im Mittelpunkt, sei aber nur ein kleiner Teil der europäischen Klimapolitik. Das Kernthema ist für Liese der europäische Emissionshandel. "Dass der jetzt aber angeschossen wird aus Seiten der Industrie und leider auch nicht genügend Unterstützung bekommt auch von linken Parteien in Deutschland - SPD und Grüne stehen nicht wirklich dazu - das macht mir sehr, sehr große Sorgen", machte er deutlich. Man müsse sich nun auf den Kern des Klimaschutzes konzentrieren und weniger über Details sprechen. Liese: "Aber das Ziel muss klar sein. Und dafür brauchen wir einen Preis für CO2. Jeder, der investiert in Klimaschutz, für den muss sich das lohnen."Die Europäische Union sei mit ihrem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, sehr ambitioniert. "Ich verstehe, dass man da dreimal hinschauen muss, bevor man das vereinbart", sagte Liese. Durch das Zögern seien die Europäer allerdings zu spät dran mit einem Ziel bis 2035, um bei der anstehenden Klimakonferenz in Belém voranzugehen. Liese: "Denn darauf wartet die Welt. Und andere, wie zum Beispiel Südafrika und Indien, haben keine Ziele vorgelegt, weil wir als Europäer keine vorgelegt haben. Und Klimaschutz funktioniert nur weltweit. Wir müssen viel mehr auf das schauen, was außerhalb Europas passiert und drehen uns viel zu viel um unsere europäische, interne Debatte."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/h75Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6151243