Folgendes Bezugsrecht hat am 05.11.2025 den letzten Handelstag:

The following subscription right will have its last trading day on 05.11.2025:

ISIN Mnemonic Longname

DE000A40ZVG1 BYW0 Baywa AG BZR

Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden. Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 047/2025, abrufbar auf www.xetra.com.

Please note that all open orders will be deleted today, after the post trading period.For further details please check circular 047/2025, available on www.xetra.com.





