Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Portfoliomanager des Contrarian Value Euroland Fonds (ISIN LU0370217092/ WKN A0Q4S6, A) von Fidecum, berichtet über die Perspektiven der chemischen Industrie und des Fondsinvestments LANXESS.Die chemische Industrie stecke in einer schwierigen Phase. Nachfrage und Preise würden sinken, Margen stünden unter Druck, die Aktienkurse würden nachgeben. In Deutschland würden viele Unternehmen ihre Produktion drosseln und mit weniger Personal planen. Nach Angaben des ifo-Instituts liege die Kapazitätsauslastung der Branche derzeit bei nur 73,1 Prozent - vor 2020 seien es im Schnitt 82 Prozent gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de