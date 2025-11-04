Der Hamburger Intralogistikspezialist Jungheinrich will die Elektrifizierung seiner globalen Kundendienstflotte deutlich beschleunigen. Bis 2030 sollen mehr als 3.500 Servicefahrzeuge elektrisch unterwegs sein - das entspricht jedem zweiten Kundendienstwagen der konzernweiten Flotte. Bei Jungheinrich ist man stolz auf den eigenen Kundendienst. Das Unternehmen stellt Lösungen für die Intralogistik her, also Gabelstapler, Hubwagen und andere Flurförderzeuge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
