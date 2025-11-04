Energy Fuels steigert den Umsatz um mehr als 300 Prozent, bleibt aber in den roten Zahlen. Anleger reagieren schockiert und die Aktie rauscht zweistellig ab.Der US-Uranförderer Energy Fuels hat im dritten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen GAAP-Verlust je Aktie von 0,07 US-Dollar, zwei Cent schlechter als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg dagegen um über 337 Prozent auf 17,71 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete. Mit dem Verkauf von 240.000 Pfund Uranoxid erzielte Energy Fuels 17,4 Millionen US-Dollar Bruttoerlös bei einem Durchschnittspreis von 72,38 US-Dollar pro Pfund. Die Bruttomarge lag bei 26 Prozent. Produktion …

