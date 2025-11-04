Etablierung eines neuen globalen Standards für die digitale Transformation der Automobilbranche mit 7.096.049 Fahrzeug-360°-Bildern und KI-gestütztem SaaS

AGENCIA Inc. (Hauptsitz: Nagoya, Japan; Geschäftsführer: Jean Pierre), ein führendes Innovationsunternehmen für die digitale Transformation der Automobilbranche durch künstliche Intelligenz (KI) und 360°-Bildgebung, gab heute bekannt, dass die firmeneigene SaaS-Plattform "360°Car®" offiziell von GUINNESS WORLD RECORDS als das "größte Online-Album mit 360°-Fahrzeugansichten" zertifiziert wurde, mit einer beispiellosen Anzahl von 7.096.049 Fahrzeugbildern

Dieser Weltrekord positioniert AGENCIA als globalen Vorreiter in der automobilen Visualisierung sowie der KI-gestützten digitalen Infrastruktur und definiert, wie Fahrzeuge weltweit geprüft, präsentiert und gehandelt werden.

Transformation der automobilen Transparenz durch "KI 360°"-Bildgebung

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Automobilindustrie insbesondere der Gebrauchtwagenmarkt kontinuierlich daran gearbeitet, die Standardisierung von Bildern zu verbessern, das Vertrauen der Käuferschaft zu stärken und die betriebliche Effizienz durch digitale Transformation zu steigern.

AGENCIAs patentierte 360°-Bildgebungstechnologie erfüllt diese wachsenden Anforderungen, indem sie Nutzern ermöglicht, über die mobile App 360°Car® (iOS/Android) innerhalb von Sekunden standardisierte, hochauflösende Fahrzeugbilder zu erfassen. Jedes Bildset wird automatisch in die Cloud hochgeladen und erstellt innerhalb weniger Minuten ein vollständiges digitales Fahrzeugprofil

Mehr als 4.000 führende Unternehmen, darunter Recruit Car Sensor, Honda, Suzuki, Nissan, Gulliver und USS Auction, nutzen die Plattform bereits.

Bis heute wurden über 23,69 Millionen Fahrzeuge verarbeitet und Autohäuser, die 360°Car® verwenden, berichten von 1,8-mal mehr Kundenanfragen sowie 2,5-mal höherer Effizienz bei der Fahrzeuglistung

Diese nachgewiesene Leistungsfähigkeit führte zur offiziellen Zertifizierung durch GUINNESS WORLD RECORDS und unterstreicht AGENCIAs technologische Exzellenz, betriebliche Zuverlässigkeit und weltweite Skalierbarkeit

Wettbewerbsvorteil: Daten, KI und globale Führungsrolle

Über den Meilenstein hinaus bestätigt diese Anerkennung das datenorientierte Geschäftsmodell von AGENCIA, welches auf drei strategischen Säulen basiert:

Globaler Marktstandard 7.096.049 standardisierte Datensätze setzen einen neuen Maßstab für Transparenz, Konsistenz und Qualität entlang der automobilen Wertschöpfungskette.

7.096.049 standardisierte Datensätze setzen einen neuen Maßstab für Transparenz, Konsistenz und Qualität entlang der automobilen Wertschöpfungskette. Ökosystemwirkung Hochauflösende 360°-Bilder verbessern Ferngutachten, Versicherungsbewertungen, Restwertermittlungen und digitale Wartungsprozesse.

Hochauflösende 360°-Bilder verbessern Ferngutachten, Versicherungsbewertungen, Restwertermittlungen und digitale Wartungsprozesse. KI-Innovationsmotor AGENCIAs proprietärer Datensatz treibt fortschrittliche Machine-Learning-Modelle und Anwendungen der nächsten Generation von KI an und sichert nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Durch die Integration von Daten KI Betrieb baut AGENCIA die "Trusted Digital Infrastructure" (vertrauenswürdige digitale Infrastruktur) für die Mobilität der Zukunft auf.

Erklärung des Geschäftsführers

Jean Pierre, Geschäftsführer von AGENCIA Inc., erklärte:

"Diese 'GUINNESS WORLD RECORDS'-Zertifizierung ist ein gemeinsamer Erfolg, ermöglicht durch das Vertrauen unserer Kundschaft, den Einsatz unserer Beschäftigten sowie die kontinuierliche Unterstützung unserer strategischen Partner. Noch mehr als ein historischer Meilenstein markiert sie den Beginn eines neuen Kapitels der Innovation und globalen Expansion.

Mit der weltweit größten Datenbank für 360°-Fahrzeugbilder bleibt AGENCIA dem Ziel verpflichtet, durch die Kraft von KI und Daten einen transparenteren, gerechteren und effizienteren Automobilmarkt zu schaffen."

Unternehmens- und Rekordinformationen

Über 360°Car®

Eine cloudbasierte Plattform zur Erfassung und Veröffentlichung von 360°-Fahrzeugbildern per Smartphone zur Steigerung der Produktivität von Autohäusern, des Vertrauens der Kundschaft sowie der digitalen Vertriebsleistung.

https://www.360.car/

Über AGENCIA Inc.

Ein Technologieunternehmen, das die digitale Transformation in den Bereichen Automobil, Motorrad sowie Immobilien durch 360°-Bildgebung und KI vorantreibt.

Zu den Hauptaktionären zählen TOPPAN Holdings Inc. und HR Tech Fund (Recruit Holdings Co., Ltd.)

https://www.agencia.co.jp/en

"GUINNESS WORLD RECORDS"-Zertifizierung

Titel: Größtes Online-Album mit 360°-Fahrzeugansichten

Zertifizierte Daten: 7.096.049 Bilder

Datum: 31. Oktober 2025

Zertifizierende Stelle:Guinness World Records Ltd.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf: https://www.agencia.co.jp/en/news/guinnessworldrecords.html

