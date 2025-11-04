Gold: Goldpreis: Kurze Pause, großes Ziel 5.000 USD

Anzeige / Werbung

Ein wesentlicher Treiber bleibt die Zentralbanknachfrage. Laut World Gold Council kauften Notenbanken im 3. Quartal rund 200 Tonnen und steuern auf 750 - 900 Tonnen für das Gesamtjahr zu.

Gold beendete kürzlich die zweite Woche in Folge schwächer, pendelt aber weiter um die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Vom jüngsten Hoch hat der Goldpreis in dieser ersten Korrekturphase rund 11% abgegeben. Kurzfristig lassen sich weitere Ausschläge nicht ausschließen, doch der Markt wirkt auf diesem erhöhten Niveau gefestigt. Auf mittlere Sicht überwiegt laut Branchenstimmen die Zuversicht - getragen von geopolitischer Unsicherheit, einem erwarteten lockereren Kurs der US-Notenbank und einem tendenziell schwächeren US-Dollar.

Gold: Marktüberblick und aktuelle Preisbewegung

Nach dem dynamischen Anstieg im Jahresverlauf trifft Gold auf Gewinnmitnahmen und technische Gegenbewegungen. Der Rückgang um rund 11% seit dem Hoch spiegelt typische Konsolidationsmuster wider, wie sie nach starken Anstiegen häufig zu beobachten sind. Trotz der Volatilität bleibt der Kontext entscheidend: Das Edelmetall notiert nahe historischer Höchststände, und viele Beobachter sehen die aktuelle Phase eher als Seitwärts-/Stabilisierungsbewegung auf hohem Niveau. Unterstützend wirkt neben geopolitischen Faktoren die Erwartung, dass die Federal Reserve mittelfristig die Geldpolitik lockert - ein Umfeld, das tendenziell realen Renditen und dem US-Dollar Gegenwind geben und damit Gold Rückenwind verschaffen kann.

