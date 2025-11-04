Linkedin rollt einen neuen Partnerships Hub aus, mit dem Unternehmen organische Beiträge von Nutzern finden und als sogenannte Thought Leader Ads bewerben können. Davon sollen sowohl Creator als auch Marketingteams profitieren - und nicht zuletzt auch Linkedin. Über eine Milliarde Mitglieder tauschen sich auf Linkedin regelmäßig über ihre Erfahrungen, Jobs und brandaktuelle Entwicklungen im Arbeitskontext - und zuweilen auch im Privaten - aus. Dabei ...

