© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture alliance

Der US-Immobilienkonzern Realty Income hat am Montagabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt und seine Prognose angehoben - vor allem wegen Europa. Europa: Viele jammern, andere machen einfach! Vielen Anlegerinnen und Anlegern gilt Europa abgeschrieben: Im Rennen um KI und andere Zukunftstechnologien abgehängt, bei Importen wie bei Exporten gleichermaßen abhängig von den Supermächten USA und China - dazu bürokratisch behäbig und aufgrund hoher Lohn- und Energiekosten als ein investitionsfeindliches Umfeld angesehen. Beim US-Immobilieninvestitionsfonds Realty Income, der vielleicht beliebteste und erfolgreichste Monatszahler, scheint man darüber anders zu denken. Das Unternehmen …