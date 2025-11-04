Die NORMA Group beendet das dritte Quartal 2025 trotz verhaltener Nachfrage mit schwarzen Zahlen. Umsatz: 197,5 Mio. € (-4,3 %), währungsbereinigt -1,1 %. Das bereinigte EBIT fällt auf 3,8 Mio. € (-49,4 %), die bereinigte EBIT-Marge auf 1,9 %. Gründe: geringere Volumina, höhere Personalkosten und Sonderkosten Logistik. Positiv: operativer Netto-Cashflow 24,5 Mio. € - solide in einem schwierigen Umfeld. Segmente & Regionen: Mobility schwach, Industry in Amerika zieht - Asien stabilisiert Der Bereich Mobility & New Energy leidet erwartungsgemäß unter der schwachen Autonachfrage. Industry Applications ...Den vollständigen Artikel lesen ...
