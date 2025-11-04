Baden-Baden (ots) -Media Control und das Buchhandelsunternehmen Thalia setzen ihre strategische Zusammenarbeit fort und vertiefen ihre Partnerschaft. Das führende Unternehmen für Verkauf-Charts und Marktforschung stellt damit sicher, dass die Buchbranche weiterhin auf eine umfassende und fundierte Datengrundlage für Marktanalysen, strategische Entscheidungen und zukunftsorientierte Marktplanung zurückgreifen kann.Thalia ist marktführender Omni-Channel-Buchhändler in der DACH-Region. Insgesamt zählen mittlerweile mehr als 570 Buchhandlungen zum Netzwerk von Thalia, ergänzt durch ein starkes Online- und Digitalgeschäft."Die vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft mit Thalia ist ein bedeutender Baustein für die Marktforschung und Bestsellerermittlung im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich sehr, dass wir diese nun verlängert haben und der Buchbranche auch in Zeiten dynamischer Marktveränderungen weiterhin verlässliche Daten zur Verfügung stellen können", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.Über Media ControlMedia Control wurde 1977 vom Medienunternehmer Karlheinz Kögel in Baden-Baden gegründet und ist der offizielle Partner der Buchbranche für Marktanalysen und Bestsellerlisten (u. a. SPIEGEL, stern, Börsenblatt). Mit einer Marktabdeckung von rund 90 Prozent ist Media Control das aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Die jüngste Innovation, das KI-gestützte Absatzprognose-Tool, setzt neue Standards für datenbasierte Entscheidungen in der Buchbranche.Pressekontakt:Ulrike Altig,GF Media Control,u.altig@media-control.de,+49 7221 3090Original-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59327/6151323